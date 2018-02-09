13:45 | Футбол — РФПЛ

Георгий Джикия: "Я нашел причину "проклятия крестов" в "Спартаке"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что футболисты не застрахованы от получения травмы. По его словам, на разрыв крестообразных связок влияет много факторов. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

- В "Спартаке" ваша травма - четвертые "кресты" за год. Случайность?

Я нашел причину "проклятия крестов". Когда впервые пришел в зал, то обратил внимание на футболку "Спартака" - когда люди проходят реабилитацию, то каждый дарит свою майку с автографами и словами благодарности. Так вот, спартаковская была подписана всеми игроками - нашел даже свою роспись на этой майке, хотя я здесь в первый раз. Поэтому после лечения эта футболка будет сорвана мной, и больше такого не повторится.

- Ну а если серьезно - от этой травмы можно как-то застраховаться вообще? Ведь на ровном месте все произошло.

Если бы было можно, то я бы это сделал. Но, к сожалению, "кресты" - такая травма, от которой не застрахован ни один футболист. Очень много факторов влияет на нее.

- Почему именно в "Спартаке" эта травма такая частая? К тренерам нет вопросов в связи с этим?

Это просто случай. Даже не знаю, как это объяснить. Карма, наверное. А на тренерский штаб у меня никаких жалоб нет. Я считаю, что это совпадение, и все.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2018/02/09/zashchitnik-spartaka-dzhikiia-rasskazal-o-vosstanovlenii-posle-travmy.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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spyhanter

Опять Джикия ляпнул не подумав.Опять будет извиняться, целоваться...

20:19

AKBI

Причина - Недостаточная готовность. Привет тренерскому штабу!

15:33

JaguarSPM

Эврика! Кресты порвали только новички (Джикия, Тигиев, Тимофеев(в основе недавно) и Зобнин), которые в команде меньше года!

14:36

mikeV

А я думал - из-за шоколадок!

14:15

shpasic

Трахтенберг подписал футболку за Джикию?

14:01

баламошка

Шпион бакланов повариха тётя Дося подмешивает травмоопасную отраву в тарасовский борщ.

13:53