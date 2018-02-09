Георгий Джикия: "Я нашел причину "проклятия крестов" в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что футболисты не застрахованы от получения травмы. По его словам, на разрыв крестообразных связок влияет много факторов. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

- В "Спартаке" ваша травма - четвертые "кресты" за год. Случайность?

- Я нашел причину "проклятия крестов". Когда впервые пришел в зал, то обратил внимание на футболку "Спартака" - когда люди проходят реабилитацию, то каждый дарит свою майку с автографами и словами благодарности. Так вот, спартаковская была подписана всеми игроками - нашел даже свою роспись на этой майке, хотя я здесь в первый раз. Поэтому после лечения эта футболка будет сорвана мной, и больше такого не повторится.

- Ну а если серьезно - от этой травмы можно как-то застраховаться вообще? Ведь на ровном месте все произошло.

- Если бы было можно, то я бы это сделал. Но, к сожалению, "кресты" - такая травма, от которой не застрахован ни один футболист. Очень много факторов влияет на нее.

- Почему именно в "Спартаке" эта травма такая частая? К тренерам нет вопросов в связи с этим?

- Это просто случай. Даже не знаю, как это объяснить. Карма, наверное. А на тренерский штаб у меня никаких жалоб нет. Я считаю, что это совпадение, и все.