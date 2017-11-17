Георгий Джикия: "Я был тогда в животе у мамы. А в Абхазии началась война"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, как его родители покинули Абхазию. По словам игрока сборной России, было очень тяжело.

– Я был тогда в животе у мамы. А в Абхазии (речь о событиях 1993 года. – Прим. И.Р.) началась война. Из-за нее пришлось покинуть два двухэтажных дома в Сухуми. Там до сих пор руины – фотографии недавно присылали. Ничего нет. Родители вспоминают о той жизни, наверное, каждый день. А не ездили туда уже, получается, 24 года.

– Чем они занимаются?

– Сейчас – ничем. Хватит им уже работать.

– А когда вы росли?

– Им очень тяжело приходилось. Учитывая, что долгое время оставались без документов – они же ни с чем уехали. Шла война. Как вышли из дома – так и не вернулись, все бумаги в Сухуми остались. На разных работах бывали – сейчас об этом трудно даже вспоминать. И не хочется. Где можно было заработать – там и старались, чтобы элементарно существовать.

– Вас же трое сыновей в семье?

– Да. Мама сейчас сосредоточена на воспитании моего маленького брата, ему 11 лет. Отец до недавнего времени был индивидуальным предпринимателем, так скажем. Но сейчас я закрыл все конторы. Они отдыхают и просыпаются с мыслями, что больше не нужно работать. (Игорь РАБИНЕР)