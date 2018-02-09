Георгий Джикия: "Во время восстановления после травмы загружен работой больше, чем когда был здоров"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, какие напутствия ему дали футболисты перед операцией. По его словам, главный совет - это выполнять все предписания специалистов. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

- Какие напутствия и советы давали те игроки "Спартака", кто прошел через эту же травму?

- Перед тем, как уехал из расположения команды, мне было интересно, как что происходит. Они рассказали, подготовили меня морально. В принципе, все так и есть, как они говорили. Главный совет - просто выполняй все, что тебе говорят, и все будет в порядке. Я это и сам видел на примере того же Ромы Зобнина, который вылечился и сейчас чувствует себя хорошо. Поэтому буду делать то, что скажут, а там посмотрим.

- Многие футболисты признаются, что когда восстанавливаются после травм, то загружены работой даже больше, чем когда здоровы. Это так?

- Да, это правда. Потому что тренировки здесь по 3,5 часа примерно. Два занятия в день. Кроме того, когда ты не в зале, то занимаешься на специальном аппарате, который сгибает твое колено.

- И все-таки успеваете в интернет залезть, почитать, какие вам пишут комментарии, пожелания?

- Конечно, есть время на интернет. И читаю, и стараюсь со всеми ребятами связь поддерживать, чтобы не забывали. Смотрел все матчи команды на сборах. Так что все идет в обычном плане. Просто я в Риме, а они на сборе.