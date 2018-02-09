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Георгий Джикия: "Во время восстановления после травмы загружен работой больше, чем когда был здоров"


Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, какие напутствия ему дали футболисты перед операцией. По его словам, главный совет - это выполнять все предписания специалистов. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

- Какие напутствия и советы давали те игроки "Спартака", кто прошел через эту же травму?

Перед тем, как уехал из расположения команды, мне было интересно, как что происходит. Они рассказали, подготовили меня морально. В принципе, все так и есть, как они говорили. Главный совет - просто выполняй все, что тебе говорят, и все будет в порядке. Я это и сам видел на примере того же Ромы Зобнина, который вылечился и сейчас чувствует себя хорошо. Поэтому буду делать то, что скажут, а там посмотрим.

- Многие футболисты признаются, что когда восстанавливаются после травм, то загружены работой даже больше, чем когда здоровы. Это так?

Да, это правда. Потому что тренировки здесь по 3,5 часа примерно. Два занятия в день. Кроме того, когда ты не в зале, то занимаешься на специальном аппарате, который сгибает твое колено.

- И все-таки успеваете в интернет залезть, почитать, какие вам пишут комментарии, пожелания?

Конечно, есть время на интернет. И читаю, и стараюсь со всеми ребятами связь поддерживать, чтобы не забывали. Смотрел все матчи команды на сборах. Так что все идет в обычном плане. Просто я в Риме, а они на сборе.

 

Дополнительная информация

https://rg.ru/2018/02/09/zashchitnik-spartaka-dzhikiia-rasskazal-o-vosstanovlenii-posle-travmy.html

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