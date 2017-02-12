Георгий Джикия: "В "Спартаке" все на высшем уровне"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что ему все нравится в стане красно-белых. 23-летний футболист перебрался в московскую команду в зимнее трансферное окно из "Амкара".

– В свои 23 года сменил четыре команды. Играл несколько лет в ФНЛ, постепенно добрался до премьер-лиги, – цитирует пресс-служба клуба Джикию. – А спустя полтора года я в "Спартаке". До тех пор, пока не сел в один самолет с ребятами и не отправился на первые сборы, не осознавал, что буду работать в новой команде. Да еще какой! Могу сказать, что в "Спартаке" все на высшем уровне. Теперь все мысли о том, как дебютировать за красно-белых и закрепиться в основном составе.

Первый сбор в Эмиратах был для меня ознакомительным. Старался понять, в какой роли меня видит Массимо Каррера, каковы его требования. Помогли адаптироваться Маурисиу, Кутепов и Боккетти, они до сих пор все время подсказывают мне. Да и вообще все игроки поддерживают. Коллектив здесь очень хороший.

Нагрузки на сборе в Эстепоне у нас еще серьезнее, чем в Эмиратах. Мы много бегаем. Понимаю, что это необходимо. Хотя, конечно, работать с мячом приятнее. Мне повезло, что в сборной России дали программу для самостоятельной подготовки. После матча с Румынией получил ее, а через несколько недель еще пришла смс: "Не забудьте выполнить работу". Эта программа мне очень помогла. Если бы не тренировался по ней в отпуске, то уже на первых сборах "сошел бы с дистанции".