Георгий Джикия: "В матче с "Краснодаром" у нас все будет хорошо. 100 процентов"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что пока красно-белые справляются с планом на игру. Он также добавил, что его команда сможет удержать преимущество в счете.

После первого матча "Спартак" ведет со счетом 2:0.

– "Спартак" прекрасно себя чувствует в защите. Но у "Краснодара" есть моменты, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Джикия. – Пока все хорошо, справляемся. Играем согласно плану.

Сегодня, думаю, нам удастся удержать счет. Все будет хорошо. 100 процентов.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"