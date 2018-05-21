Георгий Джикия: "Уход Пилипчука - это потеря для "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал уход из команды тренера Романа Пилипчука.

- Еще один ключевой для "Спартака" момент – уход Романа Михайловича Пилипчука. Тренер объявил о том, что он займется самостоятельной работой. Сожалеете о том, что он уходит? Насколько он был важен для команды?

- Роман Михайлович – это потеря для нас. Не буду ничего комментировать, он взрослый человек. Это его решение. Я могу только пожелать ему успехов и всего самого хорошего. Я не имею права комментировать его действия. Я ему от себя лично очень благодарен, я с ним провел год в "Спартаке", - цитирует Джикию "Комсомольская правда".

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