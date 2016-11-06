Георгий Джикия: "У меня нет предложений от других клубов"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что сейчас в клубе нет проблем с выплатой зарплат. Также футболист заявил, что не имеет предложений от других команд.

– До вызова в сборную у вас на этот перерыв были какие-то планы?

– Да нет. Особо планов не было. Правда, пришлось сдать билет в Пермь. Брал его на одиннадцатое ноября. Потерял полторы тысячи.

– Как узнали о вызове в сборную?

– В клуб пришло письмо, что я вызван в национальную команду. Вызов должен был прийти на сборы, где собирались просматривать потенциальных новичков. Но получилось, что меня сразу в основную команду вызвали.

– В "Ростове" жаловались на задержку зарплат. Говорят, в ЦСКА она тоже есть. Как с этим обстоят дела в "Амкаре"?

– Все нормально. Сейчас уже почти нет задержек по деньгам. Руководство работает, но понятно, что сейчас такое время... Оно старается, так что все хорошо на данный момент.

– Сколько еще у вас буде длится контракт с "Амкаром"?

– Полтора года. Этот сезон и следующий.

– Есть вероятность, что после зимы вас не будет в "Амкаре"?

– Это не ко мне вопрос. Надо его задавать другим людям, агентам и тем, кто хотел бы пригласить меня к себе. Я игрок "Амкара". На данный момент у меня нет предложений. По крайней мере, мне об этом ничего неизвестно. Сейчас все мысли о поездке в сборную. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)