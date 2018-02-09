Георгий Джикия: "Такой травмы, как у меня, не пожелаю злейшему врагу"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что его восстановление после травмы идет по плану. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

- Георгий, как себя чувствуете?

- Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале – с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю.

- Людям, которые не травмировали крестообразные связки, наверняка интересно более детально узнать, как вся эта реабилитация выглядит на практике.

- Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением.

- Почему именно в Риме решили оперироваться, у доктора Мариани?

- Так решило руководство. Мне сказали, что я буду проходить реабилитацию именно тут. Здесь проходили аналогичные процедуры другие ребята из "Спартака" – Зобнин, Тимофеев и Тигиев. Это проверенная клиника, сюда приезжает много футболистов, и не только футболистов. Тут очень качественно делают свое дело.