Георгий Джикия: "Такой травмы, как у меня, не пожелаю злейшему врагу"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что его восстановление после травмы идет по плану. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).
- Георгий, как себя чувствуете?
- Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале – с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю.
- Людям, которые не травмировали крестообразные связки, наверняка интересно более детально узнать, как вся эта реабилитация выглядит на практике.
- Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением.
- Почему именно в Риме решили оперироваться, у доктора Мариани?
- Так решило руководство. Мне сказали, что я буду проходить реабилитацию именно тут. Здесь проходили аналогичные процедуры другие ребята из "Спартака" – Зобнин, Тимофеев и Тигиев. Это проверенная клиника, сюда приезжает много футболистов, и не только футболистов. Тут очень качественно делают свое дело.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/02/09/zashchitnik-spartaka-dzhikiia-rasskazal-o-vosstanovlenii-posle-travmy.html
lisenkoff
да потому что ты будешь играть на ЧМ в России. Этот железный человек восстановится и станет ещё сильнее. Здоровья тебе Георгий! Ты нужен сборной, и я уверен, эта травма изменит твой мозг в лучшую сторону. Боец ты отличный, но над головой стоит поработать. Уверен ты справишься
16:47
bep77
даже злейшему врагу... ======== И кто же он, твой злейший враг, Гога? Признайся, и его тотчас ликвидируют твои неагрессивные адекватнейшие ....
13:42
Крюков Сергей
Георгию удачи, выздоровления и нормальных вопросов от грамотных журналистов)
13:35
баламошка
Даже шоколадкам?
13:30