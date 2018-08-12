21:44 | Футбол — РПЛ

Георгий Джикия: "Спасибо Зобнину, что выполнил всю черновую работу в матче с "Анжи"​


Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью клубной пресс-службе прокомментировал результат игры третьего тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:0). Игрок провел всю встречу.

- Не получалось никак забить, удалось только, когда соперник потерял двух игроков. Спасибо Зобе (Зобнину. - Прим. "СЭ"), что выполнил все черновую работу.  Дожали, Зе (Зе Луиш. - Прим. "СЭ") - огромный молодец. Все нормально, главное, что выиграли.

24-летний Джикия появился на поле в официальной встрече впервые с 6 декабря прошлого года. Тогда он провел 60 минут в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7). 

"Спартак" победил "Анжи". Все благодаря удалениям? //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, 
календарь и результаты матчей, расписание по турам

 

Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/20540816/

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
Материалы других СМИ