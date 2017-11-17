Георгий Джикия: "Спартак" – великая команда, любой мечтает в ней играть"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что с приходом в московский клуб он стал самым счастливым человеком в мире. По его словам, он перешел в великую команду.

– В какой момент после подписания контракта с красно-белыми вы поняли, что сделали правильный выбор?

– Сразу. Ни секунды не сомневался. Потому что "Спартак" – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я – самый счастливый человек. Возможно, в мире. (Игорь РАБИНЕР)