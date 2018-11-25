Георгий Джикия: "Спартак" понимает, как играть во втором тайме. Остается только забить"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия дал комментарий в перерыве матча 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". После первого тайма счет равный - 0:0.

Что случилось в первом тайме? Ничего не слуичлось, просто где-то в середине тайма мы опустились минуты на три, но дальше добавали, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы понимаем, как играть во втором тайме. Остается только забить.

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