15:01 | Футбол — РПЛ

Георгий Джикия: "Спартак" понимает, как играть во втором тайме. Остается только забить"

Обсудить
0

Защитник "Спартака" Георгий Джикия дал комментарий в перерыве матча 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". После первого тайма счет равный - 0:0.

Что случилось в первом тайме? Ничего не слуичлось, просто где-то в середине тайма мы опустились минуты на три, но дальше добавали, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы понимаем, как играть во втором тайме. Остается только забить.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Спартак - Крылья Советов

 

 

Опрос

Нужны ли "Спартаку" Луиз Адриану и Софьян Ханни?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...