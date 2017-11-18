20:00 | Футбол — РФПЛ

Георгий Джикия: "Спартак" легко победил "Краснодар"

5

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) отметил, что счет полностью отражает происходящее на поле. Также футболист отказался комментировать работу судейской бригады.

 
Суббота. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Спартак&quot; - 1:4. В атаке Квинси ПРОМЕС.Такой "Спартак" - для плей-офф Лиги чемпионов

– Показалось, что "Спартак" легко победил...

– Ну да. 4:1, поэтому всех с победой.

– В начале игры были опасные моменты у "Краснодара". Не получилось сразу в игру влиться?

– Да нет, была открытая игра. "Краснодар" создавал моменты, мы тоже. Но мы больше реализовали своих моментов, потому заслуженно победили.

– С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Так ли это?

– Не знаю, в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.

– Счет полностью отражает то, что происходило на поле?

– Опять же повторюсь, что игра была открытой. Нам удалось забить больше, использовали моменты. Заслуженно победили. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

czaroviu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:18

Гантэр

Легко ,мягко сказано. Краснодар вообще не сопротивлялся.

21:09

Don

marksan, а как твоих деревяшек делал нападающий сборной Кабо-Верде, одно удовольствие вспомнить) Думаю 10 декабря мы с тобой вместе насладимся ещё раз этим зрелищем)

20:34

marksan

И как тебя, как пацана делали в матче с Испанией?

20:29

hipponus

"Показалось, что "Спартак" легко победил." "Ну да. 4:1, поэтому всех с победой". И в результате вот такой заголовок: "СПАРТАК" ЛЕГКО ПОБЕДИЛ "КРАСНОДАР" Не пора ли уже подобные трюки называть своими именами - откровенной ложью журналиста?

20:14