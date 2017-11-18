Георгий Джикия: "Спартак" легко победил "Краснодар"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) отметил, что счет полностью отражает происходящее на поле. Также футболист отказался комментировать работу судейской бригады.

– Показалось, что "Спартак" легко победил...

– Ну да. 4:1, поэтому всех с победой.

– В начале игры были опасные моменты у "Краснодара". Не получилось сразу в игру влиться?

– Да нет, была открытая игра. "Краснодар" создавал моменты, мы тоже. Но мы больше реализовали своих моментов, потому заслуженно победили.

– С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Так ли это?

– Не знаю, в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.

– Счет полностью отражает то, что происходило на поле?

– Опять же повторюсь, что игра была открытой. Нам удалось забить больше, использовали моменты. Заслуженно победили. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"