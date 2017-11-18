Георгий Джикия: "Спартак" легко победил "Краснодар"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) отметил, что счет полностью отражает происходящее на поле. Также футболист отказался комментировать работу судейской бригады.
– Показалось, что "Спартак" легко победил...
– Ну да. 4:1, поэтому всех с победой.
– В начале игры были опасные моменты у "Краснодара". Не получилось сразу в игру влиться?
– Да нет, была открытая игра. "Краснодар" создавал моменты, мы тоже. Но мы больше реализовали своих моментов, потому заслуженно победили.
– С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Так ли это?
– Не знаю, в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.
– Счет полностью отражает то, что происходило на поле?
– Опять же повторюсь, что игра была открытой. Нам удалось забить больше, использовали моменты. Заслуженно победили. (Екатерина ПОТАПОВА)
czaroviu
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21:18
Гантэр
Легко ,мягко сказано. Краснодар вообще не сопротивлялся.
21:09
Don
marksan, а как твоих деревяшек делал нападающий сборной Кабо-Верде, одно удовольствие вспомнить) Думаю 10 декабря мы с тобой вместе насладимся ещё раз этим зрелищем)
20:34
marksan
И как тебя, как пацана делали в матче с Испанией?
20:29
hipponus
"Показалось, что "Спартак" легко победил." "Ну да. 4:1, поэтому всех с победой". И в результате вот такой заголовок: "СПАРТАК" ЛЕГКО ПОБЕДИЛ "КРАСНОДАР" Не пора ли уже подобные трюки называть своими именами - откровенной ложью журналиста?
20:14