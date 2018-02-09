Георгий Джикия: "Спартак" и без меня справится с "Атлетиком"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что он планирует посетить матч Лиги Европы против "Атлетика". Встреча пройдет 15 февраля в Москве. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1) и не сможет принять участия в этой игре.

- Как вы планируете смотреть ближайшие матчи "Спартака" в Лиге Европы против "Атлетика"? Еще в клинике, или сможете попасть на стадион?

- Сто процентов буду с ребятами в день игры. Зайду к ним в раздевалку обязательно и буду переживать за них на стадионе. На выездной матч тоже собираюсь.

- Справятся без вас с "Атлетиком"?

- Конечно справятся. А травмы - обычное дело в футболе. Все будет хорошо.