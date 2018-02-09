Георгий Джикия: "Спартак" и без меня справится с "Атлетиком"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что он планирует посетить матч Лиги Европы против "Атлетика". Встреча пройдет 15 февраля в Москве. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1) и не сможет принять участия в этой игре.
- Как вы планируете смотреть ближайшие матчи "Спартака" в Лиге Европы против "Атлетика"? Еще в клинике, или сможете попасть на стадион?
- Сто процентов буду с ребятами в день игры. Зайду к ним в раздевалку обязательно и буду переживать за них на стадионе. На выездной матч тоже собираюсь.
- Справятся без вас с "Атлетиком"?
- Конечно справятся. А травмы - обычное дело в футболе. Все будет хорошо.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/02/09/zashchitnik-spartaka-dzhikiia-rasskazal-o-vosstanovlenii-posle-travmy.html
Jean4
Вообще-то вопрос не корректно задан, что он должен был ответить: "нет, не справятся!" или уйти от ответа?
17:23
Don
Drek, а ты делаешь выводы по матчам в межсезонье?))) И какие выводы ты сделал в прошлое зимнее межсезонье?)))
17:22
Drek
Мальчики, после Марибора, уж пока поостерегитесь делать такие уверенные прогнозы, тем более на фоне сплошных поражений в межсезонье.Единственная радость у С-Э была только после поражения Зенита. Атлетик все-таки середняк испанской Лиги и далеко не Марибор.
15:08
-философ-
Жора, не дели шкуру не убитого медведя, не отпугивай удачу)))))))) Пожелаем Спартаку достойно сыграть!))))
14:54
JaguarSPM
Эврика! Кресты порвали все только новички (Джикия, Тигиев, Тимофеев(в основе недавно) и Зобнин), которые в команде меньше года!
14:31