14:01 | Футбол — РФПЛ

Георгий Джикия: "Спартак" и без меня справится с "Атлетиком"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что он планирует посетить матч Лиги Европы против "Атлетика". Встреча пройдет 15 февраля в Москве. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1) и не сможет принять участия в этой игре.

- Как вы планируете смотреть ближайшие матчи "Спартака" в Лиге Европы против "Атлетика"? Еще в клинике, или сможете попасть на стадион?

Сто процентов буду с ребятами в день игры. Зайду к ним в раздевалку обязательно и буду переживать за них на стадионе. На выездной матч тоже собираюсь.

- Справятся без вас с "Атлетиком"?

Конечно справятся. А травмы - обычное дело в футболе. Все будет хорошо.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2018/02/09/zashchitnik-spartaka-dzhikiia-rasskazal-o-vosstanovlenii-posle-travmy.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

Вообще-то вопрос не корректно задан, что он должен был ответить: "нет, не справятся!" или уйти от ответа?

17:23

Don

Drek, а ты делаешь выводы по матчам в межсезонье?))) И какие выводы ты сделал в прошлое зимнее межсезонье?)))

17:22

Drek

Мальчики, после Марибора, уж пока поостерегитесь делать такие уверенные прогнозы, тем более на фоне сплошных поражений в межсезонье.Единственная радость у С-Э была только после поражения Зенита. Атлетик все-таки середняк испанской Лиги и далеко не Марибор.

15:08

-философ-

Жора, не дели шкуру не убитого медведя, не отпугивай удачу)))))))) Пожелаем Спартаку достойно сыграть!))))

14:54

JaguarSPM

Эврика! Кресты порвали все только новички (Джикия, Тигиев, Тимофеев(в основе недавно) и Зобнин), которые в команде меньше года!

14:31