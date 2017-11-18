Георгий Джикия: "Спартак" должен обязательно побеждать у "Марибора"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) высказал мнение, что не сумевшие провести в игре все 90 минут футболисты получили незначительные повреждения. Футболист подчеркнул, что красно-белым необходимо побеждать во всех оставшихся матчах в 2017 году.
– Три травмы в одном матче. Не было ли ощущения, что опять волна идет?
– Нет, там обычные мышечные травмы. Думаю, все будет нормально. Ничего серьезного вроде ни у кого нет по первым признакам.
– Насколько сложно психологически было добиться победы перед "Марибором"?
– У "Спартака" такая ситуация, что нам в каждом матче нужно добиваться победы, 3 очка. Очень важно закончить этот отрезок , с кем нам предстоит играть, победами.
– "Марибор" или "Зенит" – какая игра важнее?
– Мы готовимся к "Марибору", поэтому все мысли только о нем. Уже после этой игры начнем готовиться к следующей игре. С "Марибором" я не играю из-за перебора карточек, поэтому мне дадут побольше отдыха, думаю, 2-3 дня.
– Такие команды, как "Марибор", вы обязательно должны побеждать?
– Да, дома, обязательно. (Екатерина ПОТАПОВА)
Напомним, что 21 ноября "Спартак" дома примет "Марибор" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
czaroviu
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21:18
Roov
Ну вы блин даёте...
20:22
murzikov
Заголовок - огонь) Шедевр русского языка)
20:20