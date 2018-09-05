Георгий Джикия: "Смолов - самый сложный нападающий в России"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "Российской газете" заявил, что самым сложным нападающим в России является Федор Смолов. По мнению игрока красно-белых, сила форварда "Локомотива" в разноплановости.

- Самый "любимый" ваш нападающий? С кем тяжелее всего?

- Много с кем. Например, против Смолова тяжело играть. Наверное, самый сложный нападающий в России.

- А чем он так выделяется?

- Он неординарный. Может убежать, открыться, обвести, может с места пробить. Может из-под тебя пробить. Такой разноплановый футболист. Нет такого, что у него какое-то одно качество, и он за счет него играет. Сашу Кокорина тоже можно отметить – тоже очень опасный нападающий. С хорошей скоростью, дриблингом, ударом.