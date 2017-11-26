Георгий Джикия: "Самый трудный период в карьере – когда у меня не было документов"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сказал, что около года не мог заниматься футболом из-за того, что у него не было паспорта. Игрок обороны красно-белых отметил, что тренер "Локомотива", в котором он играл на тот момент, пытался защитить его и позволить играть.

– Ваш путь к успеху был непростым?

– Самый трудный и запоминающийся период в карьере – когда у меня не было документов, – цитирует официальный сайт "Спартака" Джикию. – Не мог поехать с командой на сборы за границу. Мне было 14 лет. Играл в "Локомотиве". В свидетельстве о рождении у меня стояло: "Город Москва". И все думали, что у меня есть документы. А когда сказали, что нужно принести паспорт, я ничего, кроме себя, не мог принести.

– Почему?

– Родители переехали из Сухуми в Москву, когда в Абхазии началась война. Они были без документов, без ничего. Кочевали, кочевали – и обосновались в Балашихе. Все ждали, смогут вернуться домой или нет. В итоге остались здесь.

Тренер всячески защищал меня, просил, чтобы мне разрешили тренироваться, но тоже был бессилен: как вести отчетность, если нет документов?.. Я не занимался из-за этого около года в общей сложности. Потом приехал с паспортом. И было такое ощущение, что пропустил всего два дня из-за болезни. Чувствовал себя отлично.