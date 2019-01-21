Георгий Джикия: "Самый говорливый на поле – Кутепов"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, кто в команде говорит больше всех.

– Ребров травмирован, Селихов приболел. Снова шанс Максименко. Он научился кричать на защитников?

– Уже старается, что-то оттуда доносится! На самом деле молодец, за отпуск прибавил. Не знаю, на кого он там орал, защитников ведь с ним не было, но разница чувствуется. Прогрессирует. Конечно, я смотрю со своей колокольни, а у вратарей своя жизнь, свои тренеры. Но мне лично с Максименко комфортно. А ребятам – Селихову и Реброву – желаю здоровья. Вот как раз сейчас писал Артему. Ждем его очень. В общем, во вратарской линии у "Спартака" проблем нет.

– Кто самый говорливый на поле в "Спартаке"?

– Кутепов хорошо подсказывает. Когда в паре выходим, его отлично слышно. Все по делу. У нас нет такого, чтобы кто-то просто так пихал.

– А самый громкий вратарь на вашей памяти?

– Хомич. Девяносто минут не перестает говорить. Живет игрой. Виделись с ним в отпуске. Вспоминали приятные моменты из команды, которой уже нет… "Амкар" для меня – болезненная история. Очень странно и обидно, что так закончилось. Жили до этого и жили, все было хорошо. И платили нам вовремя, и премиальные были. Затем продали Селихова, продали меня. Вроде выручили хорошие деньги, а через четыре месяца после сборов команду закрывают… (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Джикии - здесь