Георгий Джикия: "Самогон Глушакова? Такие крепкие напитки вообще не пью"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что не употребляет алкоголь и серьезно следит за свои весом.

– В семье традиции чтутся?

– Стараемся! Дома бываю мало, но когда приезжаю – на столе все как полагается.

– Вино из рога пили?

– Нет. Алкоголь очень редко употребляю.

– Даже самогона глушаковского после прошлого сезона не отведали?

– Нет-нет-нет! Такие крепкие напитки вообще не пью!

– Зато часто подкалываете себя по поводу лишнего веса. В этом плане, думается, застолья у родителей – непростое испытание.

– Непростое. Но слава богу, что есть такие продукты, как огурцы и помидоры. Вот их с удовольствием и поедаю. Мама каждые три минуты пытается меня накормить, но это все бесполезно. Поэтому стараюсь реже ездить домой. Слава богу, есть телефон – позвонить и сказать, что все хорошо. (Игорь РАБИНЕР)