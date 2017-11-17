Георгий Джикия: "Самогон Глушакова? Такие крепкие напитки вообще не пью"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что не употребляет алкоголь и серьезно следит за свои весом.
– В семье традиции чтутся?
– Стараемся! Дома бываю мало, но когда приезжаю – на столе все как полагается.
– Вино из рога пили?
– Нет. Алкоголь очень редко употребляю.
– Даже самогона глушаковского после прошлого сезона не отведали?
– Нет-нет-нет! Такие крепкие напитки вообще не пью!
– Зато часто подкалываете себя по поводу лишнего веса. В этом плане, думается, застолья у родителей – непростое испытание.
– Непростое. Но слава богу, что есть такие продукты, как огурцы и помидоры. Вот их с удовольствием и поедаю. Мама каждые три минуты пытается меня накормить, но это все бесполезно. Поэтому стараюсь реже ездить домой. Слава богу, есть телефон – позвонить и сказать, что все хорошо. (Игорь РАБИНЕР)
Millwall82
А как же чача? Не грузин ты, Жора.
20:37