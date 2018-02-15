18:58 | Футбол — РФПЛ

Георгий Джикия: "Самедов достал уже со своими "энхаэлами"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что в составе красно-белых полузащитник Александр Самедов главный хоккейный информатор в команде.

– Хоккей иногда смотрю. Сэм (Самедов. – Прим. "СЭ") достал уже со своими "энхаэлами", всегда новости какие-то читает, что-то говорит, приходится поддерживать разговор, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Он вообще профи в этом деле, всегда следит, кто как сыграл.

– А вы стояли на коньках с клюшками?

– Стоял уже, упал, понял, что не мое.

– А керлинг?

– А что это? (смеется) Нет, понятно, что нет.

Дополнительная информация

https://ok.ru/live/673249631975

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВеликийПашаБуре

ах, джыкия, джыкия, ты все-таки не перестаешь думать что народ только про твой пищевик и читает? Про то как мукунка с педро рожей в секту вашу переходят, да никак не перейдут. P.S. Самедову респект, за Назема Кадри топит полюбасу.

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