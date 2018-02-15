Георгий Джикия: "Самедов достал уже со своими "энхаэлами"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что в составе красно-белых полузащитник Александр Самедов главный хоккейный информатор в команде.

– Хоккей иногда смотрю. Сэм (Самедов. – Прим. "СЭ") достал уже со своими "энхаэлами", всегда новости какие-то читает, что-то говорит, приходится поддерживать разговор, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Он вообще профи в этом деле, всегда следит, кто как сыграл.

– А вы стояли на коньках с клюшками?

– Стоял уже, упал, понял, что не мое.

– А керлинг?

– А что это? (смеется) Нет, понятно, что нет.