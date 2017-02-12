Георгий Джикия: "С первых дней в "Спартаке" Джано взял надо мной шефство"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что в команде освоиться ему помог полузащитник Джано Ананидзе. 23-летний футболист перебрался в стан красно-белых в зимнее трансферное окно из "Амкара".

– С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде, - цитирует пресс-служба клуба Джикию. - Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано – на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит "ихний". Я его все время поправляю. Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу.