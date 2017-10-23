Георгий Джикия: "Пусть наверху никто не расслабляется. "Спартак" наступает"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что его команда еще может побороться за чемпионство в этом сезоне, хотя борьба предстоит серьезная. Он также добавил, что информация о "сплаве" главного тренера Массимо Карреры является чепухой.

После 14 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко и отставая от лидера "Зенита" на восемь баллов.

- Футбол тем и интересен, что всего за два-три тура все может измениться, – приводит "Российская газета" слова Джикии. – Поэтому пусть там, наверху, никто не расслабляется. "Спартак" наступает.

– Кто ваш главный конкурент в этом сезоне?

– "Зенит" и ЦСКА. Но нам в состоянии помешать и "Краснодар" с "Локомотивом". Борьба предстоит серьезная.

– Денис Глушаков сказал, что восемь очков от "Зенита" отыграть можно. Согласны?

– Конечно. Нам еще играть с "Зенитом" в Москве. Все в наших руках. Если продолжим выкладываться по полной, можем закончить сезон выше питерцев. В начале сезона нам было непросто. После ничьих с "Тосно" и "Анжи" чувствовался вокруг какой-то негатив. Но это была черная полоса. Думаю, мы ее уже преодолели.

Была новость, что после матча с "Тосно" Массимо Каррера обвинил игроков в том, что вы его "сплавляете". Было такое?

– Вообще все, что было в раздевалке, должно там и остаться. Но что касается этой ситуации, то ничего такого не было. Был обычный мужской разговор. И все. Новость о "сплаве" – чепуха. Может, кому-то выгодно было такое написать, я не знаю.

– А с Каррерой у вас такие же отношения, как и в прошлом сезоне?

– У меня с ним отличные отношения. Ничего не поменялось.