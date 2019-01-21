Георгий Джикия: "Приглашу Карреру на обед или ужин"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал пригласить бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на обед или ужин.

– Знаю, что Карреру хочет позвать в Москву хоккейный "Спартак". Встретитесь с Массимо, если приедет?

– С удовольствием! И не только на хоккее. Если он приедет в Москве и у меня будет свободное время, обязательно встречусь поужинать или пообедать. Да и на игре всегда жду.

– У вас никогда не было проблем с Массимо, поэтому скажете честно. Не напрягает, что трибуны до сих пор кричат "а тутти аванти, Массимо Каррера", хотя команда уже двигается дальше, и Каррера тут ни при чем?

– "Трибуны" – громко сказано. Не все же кричат эти слова в поддержку Массимо. Я не могу пройтись по рядам и сказать – кричите или не кричите. Это их право. Что хотят, то и кричат. Есть те, кто матом кричит. Это стадион, люди туда приходят кричать и выплеснуть эмоции. Наша задача – доказывать своей игрой на поле, что надо болеть за "Спартак". Ведь даже сам Массимо сказал: люди приходят и уходят, а "Спартак" остается. Это касается каждого. У всех закончится свое время в команде, а "Спартак" останется. Поэтому надо болеть за "Спартак", а не за какие-то группы или людей. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Джикии - здесь