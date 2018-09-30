Георгий Джикия: "Поражение "Спартака" от "Динамо" - главное разочарование года"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что поражение в последнем туре прошлого чемпионата от "Динамо" (0:1) перевернуло для красно-белых подготовку к новому сезону. Тот матч он назвал главным разочарованием года.

– Кто сейчас в чемпионате вам видится командой, которая в мае может взять титул? "Зенит", который оторвался от остальных?

– "Зенит" и в прошлом году отрывался, как сейчас, поэтому не стоит загадывать. Восемь туров – слишком маленькая дистанция. Уверен, что у чемпиона не будет отрыва, все определится в предпоследнем-последнем туре.

– Для вас самое главное разочарование в этом году – поражение от "Динамо" или от ПАОК?

– Не было бы "Динамо", не было бы и ПАОК. Конечно, "Динамо". Обыгрывай бело-голубых – и прямой выход в Лигу чемпионов.

– Несмотря на то, что вы с "Динамо" не играли.

– Да. Но то поражение перевернуло все. И старт сезона, и подготовку. (Сергей Егоров)

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