Георгий Джикия: "Попов – самый хитрый. Что в жизни, что на поле, что в лифте"

Новичок "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул в интервью "СЭ", что всегда считал защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуку лучшим в премьер-лиге. Он также отметил, что полузащитник красно-белых Ивелин Попов – самый хитрый.

– Недавно Кирилл Панченко сказал, что самый невероятный защитник в премьер-лиге – Чорлука. Так ставит корпус, что с ним вообще ничего не сделать. Кто для вас лучший защитник в России?

– А я всегда про Чорлуку говорил: сильнейший центральный в России. Отличный футболист. А после того как со "Спартаком" поработал, вижу: Маурисиу, Боккетти и мой ровесник Кутепов – сильнейшие ребята. Мне есть чему учиться. Счастлив, что с Сальвой (Боккетти. – Прим. Ю.Г.) познакомился. Как-то играли вместе тайм – он в центре, я слева. Так 45 минут подсказывал мне элементарные вещи. Где-то левее, где-то выше, где-то игрока прихватить…

– Самый хитрый футболист, с которым сталкивались? Самая невероятная обводка?

– Чтоб меня кто-то обводил?

– Ну да.

– Такого не было!

– Прекрасный ответ.

– А самый хитрый футболист – Ивелин Попов. Что в жизни, что на поле, что в лифте. Когда спит, наверное, тоже. Прикольный парень, мы подружились. (Юрий ГОЛЫШАК)

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