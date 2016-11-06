Георгий Джикия: "Поеду в сборную России доказывать свою состоятельность"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) заявил, что готов к конкуренции в сборной России. Напомним, что Джикия, в услугах которого заинтересована сборная Грузии, вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на учебно-тренировочный сбор команды.
– Вы сегодня единственный футболист, кто вышел на поле без термобелья, с коротким рукавом и без перчаток. Не испугались холода?
– Привык без этого играть. Дискомфорт не ощущается.
– Получается, вы самый смелый в команде.
– Да нет. Почему? Не имеет никакого значения длинный рукав или короткий.
– "Амкар" закален для игры в таких условиях?
– Да.
– В моменте, когда забивали мяч, специально на вас подавали или там любой подключившийся игрок мог забить?
– Есть определенное задание. Я бежал по мячу, и получилось довольно неплохо.
– Болельщики ЦСКА вывесили баннер, что пора искать замену Игнашевичу и братьям Березуцким, и как раз так совпало, что вас, игрока, который забил армейцам мяч, вызвали в сборную. Какие ожидания от поездки?
– Баннер не видел. А что касается сборной – приятно, что меня вызвали. Поеду показывать свою состоятельность.
– Готовы заменить в сборной наших опытных защитников?
– Я готов конкурировать, а там как получится.
– Вы – москвич. Много сегодня пришло на игру ваших родственников?
– Да, были. Родители, правда, не смогли приехать. У них болен маленький ребенок. Не хотели ухудшать его состояние. А так был брат и друзья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)