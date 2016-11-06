Георгий Джикия: "Поеду в сборную России доказывать свою состоятельность"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) заявил, что готов к конкуренции в сборной России. Напомним, что Джикия, в услугах которого заинтересована сборная Грузии, вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на учебно-тренировочный сбор команды.

– Вы сегодня единственный футболист, кто вышел на поле без термобелья, с коротким рукавом и без перчаток. Не испугались холода?

– Привык без этого играть. Дискомфорт не ощущается.

– Получается, вы самый смелый в команде.

– Да нет. Почему? Не имеет никакого значения длинный рукав или короткий.

– "Амкар" закален для игры в таких условиях?

– Да.

– В моменте, когда забивали мяч, специально на вас подавали или там любой подключившийся игрок мог забить?

– Есть определенное задание. Я бежал по мячу, и получилось довольно неплохо.

– Болельщики ЦСКА вывесили баннер, что пора искать замену Игнашевичу и братьям Березуцким, и как раз так совпало, что вас, игрока, который забил армейцам мяч, вызвали в сборную. Какие ожидания от поездки?

– Баннер не видел. А что касается сборной – приятно, что меня вызвали. Поеду показывать свою состоятельность.

– Готовы заменить в сборной наших опытных защитников?

– Я готов конкурировать, а там как получится.

– Вы – москвич. Много сегодня пришло на игру ваших родственников?

– Да, были. Родители, правда, не смогли приехать. У них болен маленький ребенок. Не хотели ухудшать его состояние. А так был брат и друзья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)