Георгий Джикия ответит на вопросы "Одноклассников"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия ответит на вопросы пользователей социальной сети "Одноклассники". 15 февраля в 16.00 в группе сборной России начнется видеочат с футболистом.

Пользователи уже сейчас могут задавать вопросы футболисту в комментариях к трансляции по ссылке. На самые интересные вопросы болельщиков Георгий Джикия ответит в прямом эфире.

Джикия выйдет в эфир из музея футбола в здании Российского футбольного союза. Эфир продлится около часа.