15:45 | Футбол — РФПЛ

Георгий Джикия ответит на вопросы "Одноклассников"

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Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия ответит на вопросы пользователей социальной сети "Одноклассники". 15 февраля в 16.00 в группе сборной России начнется видеочат с футболистом.

Пользователи уже сейчас могут задавать вопросы футболисту в комментариях к трансляции по ссылке. На самые интересные вопросы болельщиков Георгий Джикия ответит в прямом эфире.

Джикия выйдет в эфир из музея футбола в здании Российского футбольного союза. Эфир продлится около часа.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Жорик молоток)))

17:37

shpasic

а в КВН и ЧГК когда?

17:30

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