Георгий Джикия: "Об истории с "шоколадками" даже не хочется вспоминать"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сказал, что не хочет вспоминать о скандальном видео в Твиттере клуба. Игрок сборной России вел Твиттер в один из тренировочных сборов и подписал видео с занятием темнокожих футболистов клуба: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Комитет по этике РФС рассмотрит его твит.

- Об этой истории даже не хочется вспоминать, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Это была шутка, которая кому-то не понравилась. Главное, что в команде все посмеялись над тем, что кому-то что-то не понравилось. Самое главное, что ребята, с кем я делал видео, посмеялись.

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