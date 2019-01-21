Георгий Джикия - о турнирном положении "Спартака": "Шесть очков - не тот отрыв. Вцепимся"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал, что команда поборется за чемпионский титул.
– С какого места сборная выйдет на Евро-2020?
– Не принципиально. Главное – выйти. Но бороться будем за самые высокие места. Группа хорошая. И не только с Бельгией интересно сыграть. Все в наших руках, главное – подойти без травм к турниру. Думаю, все будет хорошо.
– Лига наций какие впечатления оставила?
– У нас есть расстройство, что не заняли первое место. Это было реально.
– Ваша мотивация на 2019-й?
– Задачу ставлю такую же, как всегда. Самое главное – интересы команды. Ее задачи это и мои задачи. Двигаемся в одном направлении.
– "Спартаку" реально догнать лидеров и побороться за чемпионство?
– Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера и все знают свою миссию. Результат должен прийти. (Дмитрий Зеленов)
Полностью интервью Джикии - здесь
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