Георгий Джикия - о турнирном положении "Спартака": "Шесть очков - не тот отрыв. Вцепимся"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал, что команда поборется за чемпионский титул.

– С какого места сборная выйдет на Евро-2020?

– Не принципиально. Главное – выйти. Но бороться будем за самые высокие места. Группа хорошая. И не только с Бельгией интересно сыграть. Все в наших руках, главное – подойти без травм к турниру. Думаю, все будет хорошо.

– Лига наций какие впечатления оставила?

– У нас есть расстройство, что не заняли первое место. Это было реально.

– Ваша мотивация на 2019-й?

– Задачу ставлю такую же, как всегда. Самое главное – интересы команды. Ее задачи это и мои задачи. Двигаемся в одном направлении.

– "Спартаку" реально догнать лидеров и побороться за чемпионство?

– Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера и все знают свою миссию. Результат должен прийти. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Джикии - здесь

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