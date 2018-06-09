Георгий Джикия: "Не терпится надеть футболку "Спартака. Ноги помнят еще, слова Богу"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал для клубной пресс-службы свою первую тренировку в межсезонье. По словам 24-летнего игрока, никаких осложнений и трудностей в работе он не испытал.

- Всегда приятно вернуться на базу, не терпится надеть футболку "Спартака" и вновь выйти и защищать красно-белые цвета, - сказал Джикия. - Полгода уже снится футбол, а играть в него пока не могу, к сожалению. Тренируюсь, восстанавливаюсь от травмы. Сегодняшнюю тренировку провел под наблюдением. Все прошло хорошо.

Приличная нагрузка получилась. Вроде со всем справился, никаких осложнений и трудностей не было. Когда еще был сезон, врачи приезжали и смотрели мою ногу, отмечали, что мое восстановление идет с 10-дневным опережением графика.

А так, есть определенный план, который я должен выполнять. Ноги помнят еще, слова Богу. С каждый днем буду все больше времени уделять мячу, и уже когда ребята придут, буду показывать все свои навыки.

Напомним, что Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в январе.