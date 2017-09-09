Георгий Джикия: "Надеюсь, что сегодня началась белая полоса "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что команда ставит перед собой задачу вернуться на первое место. После победы над казанцами красно-белые располагаются на 8-й строчке, отставание от лидирующего "Зенита", который провел на игру меньше, составляет 8 очков.

- Старались играть в свою игру. В начале второго тайма смогли забить, - сказал Джикия в эфире телеканала "Наш футбол". - Стоит отметить оборону "Рубина". Они грамотно оборонялись. главное, что у нас получилось забить один мяч.

Надеюсь, что сегодня началась белая полоса. Почему? Мне бы так хотелось, поэтому так и считаю.

Цели на сезон? Планируем вернуться на первое место.

- В одном эпизоде показалось, что вы попросите замену.

- Потянулся за мячом, была небольшая боль. Но все нормально, смог доиграть матч.

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