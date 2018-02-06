Георгий Джикия: "Момент с травмой вспоминаю спокойно"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ходе восстановления после травмы в римской клинике. Игрок сборной России повредил крестообразные связки в контрольной игре с "Шанхай Шанган", перенес операцию и выбыл ориентировочно на полгода.

– С каждым днем все лучше. Уже без костылей, – цитирует официальный сайт "Спартака" Джикию. – Здесь такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Возможно, когда снимут швы и ходить будет проще, прогуляюсь по Риму. До центра города пятнадцать минут езды. А так – погода здесь, в Италии, хорошая.

– Судя по вашим словам, вы и правда уже идете на поправку.

– Да. Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть общей сложности выходит около семи часов. Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, – братья по несчастью.

– К контрольному матчу, который прошел 18 января в Дубае, мысленно стараетесь не возвращаться?

– Безусловно, это один из худших дней в моей жизни. Но, знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент в контрольной игре с "Шанхай Шанган", когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нем думать и разговаривать? Это все в прошлом. Уже история… Испытание, которое мне нужно пройти. Когда узнал, что у меня "кресты", понял, что придется много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю всё, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь.

– Все ждут вас на поле.

– Так и сам себя там жду! В клинике нахожусь больше двух недель. И с каждым днем тоска по футболу все сильнее. Но работы еще непочатый край. Верю, что вернусь – и всё будет нормально. Сейчас уже не загоняюсь: "Почему произошла травма?.. Как так получилось?.." Уже все в прошлом. Мечтаю об одном – скорее быть в команде.