Георгий Джикия: "Мелкадзе похож на Игуаина. Только у Игуаина больше живот"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сравнил Георгия Мелкадзе и Гонсало Игуаина, а также оценил молодых игроков из "Чертаново", которые присоединились к команде.

– Как себя проявляет спартаковская молодежь?

– Хорошие ребята. Чертановские отлично себя проявляют. Наиль Умяров многих впечатлил лидерскими качествами. Может подсказать, взять игру на себя. 2000 года рождения, а как будто уже давно в "Спартаке". Наши, спартаковские, тоже молодцы – доказывают, бьются. Прекрасно понимают, что есть шанс закрепиться и остаться в команде.

– Ваша цитата – "Чтобы не было провала между старшими и молодыми, нужно контактировать с ребятами". Получается?

– Общаемся. Вот вчера вечером с Ломовицким в нарды играли.

– Вы его учили?

– Он меня! В длинные. Я-то обычно в короткие играю. Спонтанно получилось. Иногда нарды, иногда кино посмотрим, иногда в PlayStation поиграем. В общем, проводим время. Никогда не смотрю на возраст. Это глупость – считать, что если человек младше, то вам не о чем общаться. Так что с молодыми говорим. Может, не забудут, когда я постарею, возьмут меня куда-то с собой!

– Мелкадзе опекаете?

– Его не надо опекать, он сам кого хочешь опекать будет!

– Вот так даже?

– Молодец он, пашет, цепляется за шанс. Он все понимает, не первый год играет. Хорошо, что и сейчас обратили внимание. Надо закрепиться, тренироваться и играть с нами. Говорю ему – старайся, все от тебя зависит.

– Выглядит он уверенно.

– Уверенный, наглый нападающий. Мне нравится, что не боится, не убирает ноги, агрессивно идет в борьбу. Пусть держится рядом, все будет нормально!

– Внешне на Игуаина похож.

– Похож, да. Правда, у Игуаина живот больше… (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Джикии - здесь