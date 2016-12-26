Георгий Джикия: "Медосмотр? Просто решил посмотреть свое здоровье – лично для себя"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия, по информации "СЭ", в субботу прошел медосмотр в "Спартаке", а на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет к красно-белым. Контракт будет подписан на 4,5 года, а сумма трансфера составит, по нашим данным, 150 миллионов рублей. Возможно, именно по трансферу Джикии москвичи договорятся еще в декабре.

Сам футболист, впрочем, утверждает, что медосмотр прошел по собственной инициативе.

– Просто решил посмотреть свое здоровье, – сказал Джикия. – Лично для себя.

– Слухи вас отправляют то в "Зенит", то в "Спартак", то в "Рубин". Как на самом деле?

– Никак.

– Остаетесь в Перми?

– Пока я игрок "Амкара".

– Что вам известно о предложениях?

– Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.

– С вашим представителем?

– Да, с Вадимом Шпиневым. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Джикии