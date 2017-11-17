Георгий Джикия: "Максимальный штраф приходил на 500 рублей"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, на каком автомобиле ездит и добавил, что старается передвигаться спокойно.

– Еще зимой простой балашихинский парень, как я читал, ездил на подержаной "мазде", на которую вы несколько лет копили во второй лиге.

– Она по-прежнему у нас в семье. До сих пор на ней иногда приходится передвигаться.

– В "Спартаке" над вами, глядя на нее, не прикалываются?

– В команду на ней не езжу. Купил "мерседес". Обычный. А в "Амкаре" пользовался такси, потому что там самая дальняя поездка выходила 107 рублей максимум.

– Гоняете быстро?

– По-разному. Но в основном спокойно. Максимальный штраф приходил на 500 рублей. Это – превышение на 20-40 километров в час. (Игорь РАБИНЕР)