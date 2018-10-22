Георгий Джикия - Каррере: "Еще увидимся..."

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поблагодарил Массимо Карреру за совместную работу. Игрок перешел в стан красно-белых и дебютировал за команду именно при Каррере. До перехода в "Спартак" Джикия выступал за "Амкар".

- Никогда не забуду этот день, спасибо Вам за все! Еще увидимся..., - написал Джикия.

Джикия подписал контракт со "Спартаком" 26 декабря 2016 года. С тех пор он провел за команду 44 матча, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. В составе красно-белых он стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны.

При Каррере Джикия дорос до вице-капитана "Спартака" и дебютировал в сборной России.