Георгий Джикия: "Каррера - тренер-победитель, с ним мыслей о ничьих быть не может"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что под руководством главного тренера Массимо Карреры на каждую тренировку идет как на праздник. Он также добавил, что у игроков не может быть мыслей о ничьих в матчах. 23-летний игрок перешел в московскую команду из "Амкара" зимой 2016 года.

– Не стану сравнивать итальянца со специалистами, с которыми доводилось работать раньше, но Каррера самый эмоциональный, – приводит "Московский Комсомолец" слова Джикии. – Массимо – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край. По тренерским меркам он еще довольно молодой специалист, но как он заряжает команду своими идеями и своим стремлением к победе! Поверьте, я на каждую тренировку иду как на праздник.

С таким тренером, как Каррера, мыслей о ничьих у нас в головах просто быть не может. Поэтому мы и лидируем в чемпионате с отрывом в 10 очков, поэтому мы и чемпионы!

Встреча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" пройдет завтра, 13 мая, начало – в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.