Георгий Джикия: "Капитан "Спартака" - Глушаков. Я о капитанстве никогда не думал"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия подчеркнул, что не думал о капитанской повязке. На данный момент капитаном клуба является Денис Глушаков, а сборной - Игорь Акинфеев.

– В прессе уже начали появляться заголовки вроде "Почему Джикия – будущий капитан "Спартака", а может, и сборной". А у вас самого такие амбиции имеются?

– У нас в "Спартаке" сейчас капитан Денис Глушаков. Это отличный капитан, и в ближайшие три года повязка точно будет у него. Он этого заслуживает – и игрой, и другим. Так что я о капитанстве никогда не думал – по крайней мере, на данный момент. А дальше – будет видно. Конечно, приятно, что так пишут, но к этому надо относиться с холодной головой. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Джикии