Георгий Джикия: "Если каждый отдаст на поле все силы – победим "Зенит"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" сказал, что все игры, которые красно-белым предстоит провести до конца года, важные. Также игрок обороны вспомнил о подарке от ребенка перед домашней встречей с "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.

Отметим, что 20 ноября Джикия продлил соглашение со "Спартаком". Новый договор между игроком и клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

– С первой же тренировки в "Спартаке" чувствовал, что это мой коллектив, моя команда, - цитирует официальный сайт "Спартака" Джикию. - Сейчас все в наших руках и ногах. Выложимся полностью, чтобы добиться успеха. Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны. Да, в следующем году будут еще матчи. Но сейчас играем с "Зенитом", ЦСКА, "Ливерпулем"… И тульский "Арсенал" нельзя сбрасывать со счетов. Нам нужно набрать как можно больше очков. Уже в понедельник встречаемся с "Зенитом". Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов!

– Недавно наблюдали картину, как вы перед матчем Лиги чемпионов в подтрибунном помещении трогательно общались с детьми, которые выводят игроков на поле… Когда говорите с ними, себя в детстве вспоминаете?

– Всегда спрашиваю их: "С кем хотите выйти на игру?" Они сообщают свои пожелания. И если есть возможность быстро поменяться с игроками местом, мы это делаем. Чтобы ребята выходили на поле именно с теми, с кем они хотят. Помню, перед домашним матчем с "Севильей" ребенок в потрибунке подарил мне монету. Рядом с ней была записка: "С наилучшими пожеланиями Георгию Джикии. Здоровья и успехов". Мы выходили на игру – и я не знал, куда ее деть. Положил в гетру. Целый матч с ней бегал.

– Пусть эта монетка теперь поможет в игре с "Зенитом".

– Хорошо бы. У меня есть еще одна интересная история. Когда мы играли дома с "Уфой", зашли до матча в раздевалку. На моем месте лежал листок А4, на нем ребенок изобразил меня. У этого малыша в тот день был день рождения – 7 лет. Он сидел на трибуне С. Я попросил, чтобы его нашли. Но не получилось, была суета, очень много людей. Хотел подарить ему майку. Был очень рад, что именно у меня лежал этот рисунок. От ребенка – это точно искренний подарок, сделанный от души. Если его родители прочитают интервью, хочу сказать огромное спасибо за трогательный рисунок и внимание.

Напомним, матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.