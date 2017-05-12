Георгий Джикия: "Да" "Спартаку" сказал сразу"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что сразу дал согласие на переход из "Амкара" в московскую команду. Он также поблагодарил главного тренера пермяков Гаджи Гаджиева за совместную работу. 23-летний игрок перешел в состав красно-белых зимой 2016 года.

– При переходе из "Амкара" советовался с Гаджи Гаджиевым, благодарен ему за понимание и совместную работу, – цитирует "Московский Комсомолец" Джикию. – Мы расстались по обоюдному согласию, и я благодарен "Амкару" за профессиональный подход в этом вопросе. Сомнения? Их не было. Как только мне сказали, что "Спартак" готов меня забрать, а "Амкар" отпустить, сразу дал принципиальное согласие, а на следующий день подписал контракт. Был процесс переговоров, но это юридические нюансы. "Да" "Спартаку" я сказал сразу.

"Спартак" забрал меня довольно быстро, так что толком не успел попрощаться с командой. В субботу играем в Перми, так что со всеми бывшими партнерами и тренерами увижусь, и обязательно тепло пообщаемся.

Встреча 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак" пройдет завтра, 13 мая, начало – в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.