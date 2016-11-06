Георгий Джикия: "ЦСКА не показал ничего сверхъестественного"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что армейцы доминировали на поле, но не наиграли на победу. Футболист рассказал, что к минувшей встрече пермяки готовились так же, как и ко всем матчам.

– Вы сыграли уже со многими командами. Говорят, что ЦСКА сейчас хромает. Это правда? И кто вам показался самым сильным соперником?

– Вообще-то мы играли с чемпионом сегодня. Не знаю, хромают армейцы или нет. Мы готовились к этой встрече, как и ко всем играм.

– ЦСКА не обыгрывал вашу команду, а больше давил с позиции силы. Согласны?

– Они доминировал на поле, но ничейный результат, считаю, закономерен. ЦСКА не показал ничего сверхъестественного и не наиграл на победу. Это мое мнение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)