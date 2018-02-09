Георгий Джикия: "Чего зацикливаться на чемпионате мира, он и без меня пройдет"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал в интервью "РГ" о том, что с каждым днем его состояние здоровья становится лучше. По его словам, необходимо подождать месяц, чтобы понять, как идет восстановление. Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

- Врач, оперировавший вас, дал довольно оптимистичный прогноз по вашему восстановлению. А сами как ощущаете, насколько быстро идет процесс?

- С каждым днем мне становится лучше, но нужно идти шаг за шагом. Пока еще слишком мало времени прошло, чтобы гадать. Хотя бы месяц нужно подождать, чтобы понять, как идет восстановление. Первый месяц - самый важный. Что же касается сроков, то на данный момент я думаю только собственно о восстановлении и о том, чтобы все было хорошо, а не о том, успею ли я сделать это как можно быстрее. Это не от меня может зависеть.

- Вы прямо Станислава Черчесова цитируете. Он сказал, что в разговоре с вами посоветовал не зацикливаться на чемпионате мира, а спокойно выздоравливать. Было ведь такое?

- А чего зацикливаться, он и без меня пройдет. Станислав Саламович звонил, мы с ним разговаривали. Он тоже пожелал мне скорейшего выздоровления. Я с ним полностью согласен, что с этой травмой нельзя форсировать. Как будет, так и будет. Сделаю все, что зависит от меня. Но у каждого свой организм, какие-то моменты я не могу контролировать. Все-таки эта травма считается самой тяжелой в футболе. Кто-то за четыре месяца восстанавливается, кто-то за пять, кто-то за шесть. Время есть, будет видно.