Георгий Чантурия: "Вернусь, когда на 100 процентов буду готов"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия рассказал про восстановление после повреждения связок колена и операции. По его словам, сейчас нога в порядке, но о сроках возвращения говорить не стал.

– Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом. Каждый день провожу по 6 - 7 часов в тренажерном зале, потому что я хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.

– А как ваша нога, сохранились ли болевые ощущения?

– Нога в порядке и болевых ощущений больше нет.

– Когда планируете присоединиться к команде?

– Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100 процентов буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!

– Тяжело ли в эмоциональном плане проводить время без футбола?

– Настолько тяжело, что я не могу выразить словами, каково это - жить без мяча и футбольного поля. Моя семья и друзья очень помогают мне пройти через это. Я живу с верой в Бога и с верой в то, что очень скоро все будет лучше, чем было раньше.

– Как пережили момент, когда узнали свой диагноз и осознали, что предстоит долгое лечение?

– Когда я получил травму, то не ожидал, что мне понадобится операция, и нужно будет восстанавливаться 6 - 7 месяцев. Но это часть моей работы, это футбол, и в спорте такое случается. Я не первый и не последний, с кем это произошло. Сейчас я обещаю себе, что когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше.