Георгий Чантурия: "Урал" проиграл "Краснодару" за 10 минут"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия после игры 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:3) отметил силу соперника. Хавбек подчеркнул, что большую часть матча его команда передвигалась без мяча.

– До 66-й минуты мы очень организованно оборонялись, но потом за 10 минут проиграли матч, – цитирует клубная пресс-служба Чантурию. – Теряли в некоторых моментах концентрацию. Стоит отметить, что "Краснодар" – это очень хорошая команда, которая играет на великолепном стадионе. Поздравляю "Краснодар" с победой.

– В игре с "Краснодаром" у "Урала" было мало атак. С чем это связано?

– Это нормальная ситуация. Большую часть игры мы бегали без мяча. Когда ты постоянно обороняешься, сложно что-то создать у чужих ворот.

– Трудно будет настроиться на следующий матч?

– Мы уступили. Но, повторюсь, "Краснодар" – это очень хорошая команда. Нам противостоял очень сильный соперник. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к матчу с "Локомотивом".