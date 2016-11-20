Георгий Чантурия: "Холод? Нам неважно, в каких условиях мы играем и тренируемся"

Нападающий "Урала" Георгий Чантурия после поражения от "Краснодара" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги рассказал, что соперник был очень силен и не позволил его команде ничего сделать, сообщает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Холод? Мы профессиональные футболисты, и нам неважно, в каких условиях мы играем и тренируемся. Мы приезжаем на игры, чтобы показать наш максимум. В матче с "Краснодаром" мы 66 минут организованно оборонялись, но потом за 10 минут проиграли этот матч, потеряли концентрацию. Стоит отметить, что наш соперник – это очень хорошая команда, выступает на великолепном стадионе. Хочется поздравить "Краснодар" с этой победой.

– У "Урала" мало что получалось в атаке. Что нужно изменить?

– Нормальная ситуация, потому что мы много времени играли без мяча. Когда ты все время оборняешься, очень тяжело что-то создать у чужих ворот.

– Насколько тяжело команда восприняла это поражение?

– Конечно, мы уступили эту встречу. Но еще раз скажу, что "Краснодар" – это хорошая команда. Мы проиграли не плохому сопернику, а очень серьезному. Тем более, на выезде. У нас теперь есть несколько дней, чтобы подготовиться к "Локомотиву".