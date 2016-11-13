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Георге Грозав: "Я пока не решил, где продолжу карьеру"

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Защитник "Терека" Георге Грозав подчеркнул, что не принял решения по поводу своей дальнейшей карьеры. Игрок сборной Румынии защищает цвета грозненцев с 2013 года, его контракт истекает летом 2017 года.

- Хочу ли сменить клуб? Раньше я задумывался об этом, когда не имел игровой практики, - цитирует ТАСС Грозава. - Сейчас чувствую себя гораздо лучше. Следующим летом у меня заканчивается контракт, но я пока не решил, где продолжу карьеру, еще полгода впереди.

Думаю, мы обсудим продление контракта с руководством клуба. На данный момент у меня нет предложений от других команд. Мы играем в хороший футбол, у нас отличная команда, и я рад этому факту. Хочется, чтобы нам удалось сохранить свои позиции в лидирующей группе чемпионата. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779530

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