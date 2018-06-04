"Гент": "Надеялись увидеть Жиго на чемпионате мира, но вместо этого он отправится в "Спартак"

ФК "Гент" в своем официальном твиттере прокомментировал переход французского защитника Самуэля Жиго в "Спартак".
- Мы надеялись увидеть его на чемпионате мира в России, но вместо этого он отправился в "Спартак", - говорится в сообщении. - Удачи тебе, Сэм, и спасибо за все!
24-летний игрок стал футболистом "Гента" в январе 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.
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We hadden hem liefst naar Rusland zien trekken om het WK te spelen, maar het wordt @fcsm_official. Bonne chance Sam en bedankt voor alles! https://t.co/GIMW6YaIyd– KAA Gent (@KAAGent) 4 июня 2018 г.