"Гент": "Надеялись увидеть Жиго на чемпионате мира, но вместо этого он отправится в "Спартак"

ФК "Гент" в своем официальном твиттере прокомментировал переход французского защитника Самуэля Жиго в "Спартак".

- Мы надеялись увидеть его на чемпионате мира в России, но вместо этого он отправился в "Спартак", - говорится в сообщении. - Удачи тебе, Сэм, и спасибо за все!

24-летний игрок стал футболистом "Гента" в январе 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.

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