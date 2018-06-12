Генрих Мхитарян о Головине: "Кто сказал, что из ЦСКА нужно пойти сразу в "Реал" или "Барселону"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину не стоит выбирать топовый европейский клуб, а перейти в команду попроще. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин может стать игроком "Ювентуса" уже на этой неделе.

- Я играл против него в Лиге Европы, Головин - очень хороший игрок, - цитирует "Чемпионат" Мхитаряна. - Просто пожелаю ему, чтобы, если у него будет предложение из Европы - он туда уходил. Потому что уровень чемпионата там совсем другой.



- Его партнер по ЦСКА Федор Чалов считает, что Головину нет смысла переходить, например, в "Монако", потому что это не топ-клуб.

– Пусть сделает первый шаг. Кто сказал, что из ЦСКА нужно пойти сразу в "Реал" или "Барселону"? Это неправильно. Зачем идти в топ-клуб, если он ты будешь сидеть на скамейке? Нужно выбирать тот вариант, где ты будешь постоянно задействован. А уже вторым шагом может быть переход в гранд.

Отметим, что Головиным также интересовался ряд других европейских клубов, в том числе "Манчестер Юнайтед" и "Монако".