Генрих Мхитарян: "Манчестер Юнайтед" не думает ни о каких сериях и рекордах"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после ничьей в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что игроки "красных дьяволов" не гонятся за рекордами. Напомним, что до встречи с командой Юргена Клоппа коллектив под руководством Жозе Моуринью одержал 9 побед подряд.

– Игроки "Манчестер Юнайтед" не думают ни про какие серии и рекорды, мы просто хотим быть в четверке лучших по итогам сезона, – приводит goal.com слова Мхитаряна. – Все серии рано или поздно заканчиваются. Мы стараемся делать свою работу, стремясь одерживать победы от игры к игре. В матче против "Ливерпуля" мы должны были побеждать. Теперь надо обязательно выиграть следующий матч.