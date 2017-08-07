13:48 | Футбол — РФПЛ

Генподрядчик заверил, что протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" не должно быть даже в сильные ливни

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Генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" - компания "Метрострой" - планирует предотвратить возможные протечки в раздвижной крыше арены даже в сильные ливни.

Протечка крыши произошла во время матча 2-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Рубином" (2:1) 22 июля. Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа.

Вчера на арене петербуржцы провели матч со "Спартаком" (5:1), однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.

- Надо понимать, что есть плановая эксплуатация, а есть форс-мажор. Вчерашняя погода и до этого - она относится больше к форс-мажору, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря компании Екатерины Гигиняк. - Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы даже в такие ливневые условия крыша не текла. Насколько это возможно, покажет то, когда мы проведем все запланированные мероприятия, ремонтные работы идут по плану.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4467129

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Pleafant

....Есть плановая эксплуатация(крышу надо закрывать),а есть форс-мажор,как вчера(крышу закрывать нельзя). Бред сивой кобылы.Рискнули сорвать матч,что бы народ не увидел потоки воды через "закрытую" крышу,причём крышу с утра свели,но как только запахло ливнем срочно развели.Метрострой получил от города немеренные бабки, без конкурса, на достройку стадиона,а теперь чешут "репу,как устранять косяки.Оно и понятно,ведь в метро нет разводных крыш,но зато они сумеют её законопатить наглухо.

15:10

Andre_Saratov

Ремонтные работы на изветшалом стадионе...

15:08

Edward CSKA

А ведь правильно говорит Гигиняк. Вчера был дождь, и град = а это форс-мажор!!!!! Крыша от солнца защищать должна на Бриллиантовой арене. Ну где то капает = дайте ещё лярд денег -залатаем !!!!! Кстати хорошие новости = ОПЯТЬ газон менять обещают))))) И за всю эту гомосятину посадили одного человека = за табло)))))

14:57

баламошка

Зенька Вчера не закрывали потому что было понятно, что дымовухи не избежать!////////////////Вот таких упоротых маленьких бомжат мы все и любим))

14:43

Зенька

Вчера не закрывали потому что было понятно, что дымовухи не избежать!

14:19

баламошка

Thomas_Boy_ А ведь и впрямь, если крышу убрать, как вчерась было, так она и не протечет.////////////Так для этого крышу и построили, чтоб она красиво убиралась. Ещё дырявая обладает искусственным интеллектом и пишет в твиттере, развлекаю публику.Боится града и дождя, зато не боится высоты. Гордость российских бабушек.

14:01

King's Bounty IX

Верю Гигиняк ! Хотя форс-мажор трактую по другому...

14:00

Thomas_Boy_

А ведь и впрямь, если крышу убрать, как вчерась было, так она и не протечет.

13:57

баламошка

Распилка - гнездо Антихриста.

13:53