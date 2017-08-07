Генподрядчик заверил, что протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" не должно быть даже в сильные ливни

Генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" - компания "Метрострой" - планирует предотвратить возможные протечки в раздвижной крыше арены даже в сильные ливни.
Протечка крыши произошла во время матча 2-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Рубином" (2:1) 22 июля. Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа.
Вчера на арене петербуржцы провели матч со "Спартаком" (5:1), однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.
- Надо понимать, что есть плановая эксплуатация, а есть форс-мажор. Вчерашняя погода и до этого - она относится больше к форс-мажору, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря компании Екатерины Гигиняк. - Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы даже в такие ливневые условия крыша не текла. Насколько это возможно, покажет то, когда мы проведем все запланированные мероприятия, ремонтные работы идут по плану.
Pleafant
....Есть плановая эксплуатация(крышу надо закрывать),а есть форс-мажор,как вчера(крышу закрывать нельзя). Бред сивой кобылы.Рискнули сорвать матч,что бы народ не увидел потоки воды через "закрытую" крышу,причём крышу с утра свели,но как только запахло ливнем срочно развели.Метрострой получил от города немеренные бабки, без конкурса, на достройку стадиона,а теперь чешут "репу,как устранять косяки.Оно и понятно,ведь в метро нет разводных крыш,но зато они сумеют её законопатить наглухо.
15:10
Andre_Saratov
Ремонтные работы на изветшалом стадионе...
15:08
Edward CSKA
А ведь правильно говорит Гигиняк. Вчера был дождь, и град = а это форс-мажор!!!!! Крыша от солнца защищать должна на Бриллиантовой арене. Ну где то капает = дайте ещё лярд денег -залатаем !!!!! Кстати хорошие новости = ОПЯТЬ газон менять обещают))))) И за всю эту гомосятину посадили одного человека = за табло)))))
14:57
баламошка
Зенька Вчера не закрывали потому что было понятно, что дымовухи не избежать!////////////////Вот таких упоротых маленьких бомжат мы все и любим))
14:43
Зенька
Вчера не закрывали потому что было понятно, что дымовухи не избежать!
14:19
баламошка
Thomas_Boy_ А ведь и впрямь, если крышу убрать, как вчерась было, так она и не протечет.////////////Так для этого крышу и построили, чтоб она красиво убиралась. Ещё дырявая обладает искусственным интеллектом и пишет в твиттере, развлекаю публику.Боится града и дождя, зато не боится высоты. Гордость российских бабушек.
14:01
King's Bounty IX
Верю Гигиняк ! Хотя форс-мажор трактую по другому...
14:00
Thomas_Boy_
А ведь и впрямь, если крышу убрать, как вчерась было, так она и не протечет.
13:57
баламошка
Распилка - гнездо Антихриста.
13:53