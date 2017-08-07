Генподрядчик заверил, что протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" не должно быть даже в сильные ливни

Генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" - компания "Метрострой" - планирует предотвратить возможные протечки в раздвижной крыше арены даже в сильные ливни.

Протечка крыши произошла во время матча 2-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Рубином" (2:1) 22 июля. Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа.

Вчера на арене петербуржцы провели матч со "Спартаком" (5:1), однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.

- Надо понимать, что есть плановая эксплуатация, а есть форс-мажор. Вчерашняя погода и до этого - она относится больше к форс-мажору, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря компании Екатерины Гигиняк. - Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы даже в такие ливневые условия крыша не текла. Насколько это возможно, покажет то, когда мы проведем все запланированные мероприятия, ремонтные работы идут по плану.