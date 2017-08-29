Генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" продолжит поиск решений по гидроизоляции крыши

Генеральный подрядчик стадиона "Санкт-Петербург" продолжит поиск оптимальных решений с целью гидроизоляции раздвижной крыши.
– Мероприятия по обеспечению гидроизоляции крыши стадиона "Санкт-Петербург" продолжаются, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-генподрядчика арены "Метрострой". – Так, в данный момент происходит поиск решения на тему обеспечения гидроизоляции кровли стадиона в месте стыка рельса, по которому движется кровля в момент открытия или закрытия, и опорного кольца. Сложности обеспечения гидроизоляции данного стыка заключаются в том, что он не статичен, во время движения крыши происходит естественный подъем пилона и изгиб ездовой фермы.
Эксплуатация раздвижной кровли общей площадью 68 тыс. кв. метров началась текущим летом, поэтому возникает необходимость корректировать или дорабатывать некоторые проектные решения. Решения, опробованные ранее, предполагали использование напыления специального состава в месте соприкасания рельса и опорного кольца. Однако данное решение показало свою недееспособность, так как состав был предназначен только для конкретного металла – стали, в то время как в конструкции крыши использованы и другие металлы.
Специалисты продолжают работу в данном направлении, и по итогам испытаний различных методов решения данной проблемы на опытных участках кровли будет определен наиболее оптимальный вариант, который будет реализован по всей площади ездовой фермы. При этом конкретных сроков для определения решений не обозначено, а протечки в светопрозрачной пленке ликвидируются в штатном режиме и не требуют разработки дополнительных проектных решений.
Напомним, что 22 июля в ходе матча 2-го тура чемпионата России "Зенит" – "Рубин" (2:1) была выявлена протечка крыши стадиона. Планировалось до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации разработать и утвердить корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем.
grey174
А еще говорят нет ничего вечного.... Стадион в Питере - и вот "живые завидуют мертвым" (с).....
20:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Есть идея. Построить недорогой навес над всем стадионом из пластика и луминия.
20:53
DmitrSPb
"изгиб ездовой фермы" - о как загнули! Да тут лярда 4 нужно на такое, не меньше! ))
20:46
Andre_Saratov
Пусть наберут в Гугле: "Течет крыша. Что делать?" Может там подскажут?
20:43
shpasic
пусть перенимают опыт мадридского Атлетико - там всё в порядке с гидроизоляцией.
20:31
crazysun78
дешевле купить истребитель и разгонять облака над стадионом... )
20:26
баламошка
Бакланы просто так не сдадутся. Они передадут радио-сигнал в Космос и оттуда прилетят инопланетные бакланы. Годзиллу видели? Вот такие же они, только с крыльями.
20:25
Thomas_Boy_
На южной стороне Албина, на северной - Слюняева. Может, друг в друга стрельнут.
20:21
Спринт
Надо поставить Албина с берданкой сторожем, что бы он отстреливал бакланов.
20:16