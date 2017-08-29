Генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" продолжит поиск решений по гидроизоляции крыши

Генеральный подрядчик стадиона "Санкт-Петербург" продолжит поиск оптимальных решений с целью гидроизоляции раздвижной крыши.

– Мероприятия по обеспечению гидроизоляции крыши стадиона "Санкт-Петербург" продолжаются, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-генподрядчика арены "Метрострой". – Так, в данный момент происходит поиск решения на тему обеспечения гидроизоляции кровли стадиона в месте стыка рельса, по которому движется кровля в момент открытия или закрытия, и опорного кольца. Сложности обеспечения гидроизоляции данного стыка заключаются в том, что он не статичен, во время движения крыши происходит естественный подъем пилона и изгиб ездовой фермы.

Эксплуатация раздвижной кровли общей площадью 68 тыс. кв. метров началась текущим летом, поэтому возникает необходимость корректировать или дорабатывать некоторые проектные решения. Решения, опробованные ранее, предполагали использование напыления специального состава в месте соприкасания рельса и опорного кольца. Однако данное решение показало свою недееспособность, так как состав был предназначен только для конкретного металла – стали, в то время как в конструкции крыши использованы и другие металлы.

Специалисты продолжают работу в данном направлении, и по итогам испытаний различных методов решения данной проблемы на опытных участках кровли будет определен наиболее оптимальный вариант, который будет реализован по всей площади ездовой фермы. При этом конкретных сроков для определения решений не обозначено, а протечки в светопрозрачной пленке ликвидируются в штатном режиме и не требуют разработки дополнительных проектных решений.

Напомним, что 22 июля в ходе матча 2-го тура чемпионата России "Зенит" – "Рубин"​ (2:1) была выявлена протечка крыши стадиона. Планировалось до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации разработать и утвердить корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем.